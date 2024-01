Le indagini sono condotte dai carabinieri

PALERMO – Furto in un tabacchi a Palermo in via Sciuti. Come successo in due esercizi commerciali a Sferracavallo i ladri hanno messo dei petardi dentro il distributore di sigarette. L’apparecchio è esploso e i ladri sono riusciti a portare via numerosi pacchetti di sigarette.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dell’esercizio commerciale.