Palermo, furti in distributori di sigarette: due ‘colpi’ a Sferracavallo

PALERMO – Ancora furti di sigarette a Palermo. Dei ladri sono entrati in azione in due distributori di sigarette in tabacchi nella borgata di Sferracavallo.

I ladri avrebbero messo alcuni petardi dentro i distributori di sigarette, provocando danni alle macchinette e svuotandoli. È successo in un tabacchi in via Sferracavallo e poco dopo nell’esercizio commerciale in piazza, dove nei mesi scorsi alcuni ladri avevano già fatto scoppiare la macchina che distribuisce le sigarette. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Danneggiamenti a San Lorenzo

Si segnalano dei danneggiamenti anche nel quartiere San Lorenzo. La scorsa notte alcuni vandali hanno provocato danni a un piccolo parco giochi installato da alcuni ambulanti. Sono state distrutte delle strutture e il mezzo utilizzato dagli ambulanti per spostarsi. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.