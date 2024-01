Palermo, furto all’enoteca Butticè: portate via sedie e tavolini

Il titolare: "Sono tornati due volte come se nulla fosse"

PALERMO – Ennesimo furto a Palermo. Questa volta ad essere presa di mira è stata l’enoteca Butticè di piazza san Francesco di Paola. Due ladri, come si vede dal post Facebook pubblicato nella pagina dell’enoteca, hanno portato via sei tavolini e otto sgabelli in legno.

La coppia di ladri, secondo quanto raccontano altri commercianti, è molto nota per altri furti. I due, infatti, avrebbero già rubato smartphone e tablet in altri negozi.

Il racconto del titolare

“Erano circa le 18 – ha raccontato il titolare dell’attività – avevamo gente già seduta e la porta della cucina aperta. I due sono arrivati, la prima volta hanno portato via i tavolini in legno, poi sono tornati e hanno portato via gli sgabelli. Tutto come se niente fosse“.

“Forse questa merce – ha continuato il titolare dell’enoteca – verrà venduta al mercato di Ballarò che è un brutto fenomeno che viene alimentato dalla forte richiesta. A questi ladruncoli viene tollerato tutto“.

I titolari dell’attività nelle prossime ore sporgeranno denuncia alle forze dell’ordine.

