Palermo, furto di rame all’ufficio scolastico regionale: attività ferma

L'ente al momento è fermo

PALERMO – Furto all’ufficio scolastico regionale per la Sicilia. I ladri hanno portato via quasi tutto il rame presente nell’edificio. Il servizio in presenza agli utenti e il servizio di distribuzione e di attivazione delle tessere modello ATe sono momentaneamente sospesi.

“Il problema non è solo il furto in sé – spiegano dall’ufficio scolastico – ma il fatto che questo ente gestisce più di 100.000 docenti l’anno e in questo momento è fermo per ogni attività”. L’ufficio scolastico ha fatto sapere che “le attività degli uffici proseguono in modalità smart working fino a nuova comunicazione“.