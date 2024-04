Indagini dei carabinieri

via maqueda

PALERMO- Ladri sono entrati nella notte nella Facoltà di Giurisprudenza a Palermo in via Maqueda. Dopo avere messo a soqquadro le stanze hanno portato via diversi computer.

Verifiche in corso

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.