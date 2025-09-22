Palermo Futsal Club, il cuore non basta: sconfitta con l’Atletico Monreale

Seconda battuta d'arresto consecutiva per i ragazzi di mister Gentile

Seconda battuta d’arresto consecutiva per i ragazzi di mister Gentile del Palermo Futsal Club. Tanta grinta per i rosanero, trascinati dal duo Chinnici-La Fiura. La rete del capitano entra nella storia: è la prima dei rosa in Serie C1, ma non basta. L’Atletico Monreale si impone 4-1.

La gara si mette subito in salita per il Palermo. Una progressione sulla fascia di Hamici porta al cross sul secondo palo per Quinario, che sblocca l’incontro. I rosanero faticano a reagire e incassano anche il raddoppio di Affaticato. L’unica occasione pericolosa porta la firma di Pisani, che costringe Rinicella a deviare in angolo. Nel frattempo, Raccampo tiene a galla i suoi con una serie di interventi spettacolari.

Nella ripresa mister Gentile trova le giuste contromisure e il Palermo alza i giri. Trascinati da Chinnici e La Fiura, i rosanero prendono in mano il gioco. Rinicella però è superlativo: si oppone più volte a Nicchia e La Fiura. Alla fine il gol arriva: Chinnici inventa e La Fiura insacca con un preciso interno collo. Sulle ali dell’entusiasmo i rosanero sfiorano il pareggio con Chinnici, ma è Affaticato a ristabilire le distanze con un tiro da fuori che sorprende Sammartino, subentrato all’infortunato Raccampo.

Il Palermo non molla: Bongiovanni colpisce un doppio palo, mentre Nicchia e La Fiura continuano a sbattere contro un insuperabile Rinicella. Nel finale, Sgarlata chiude i conti in contropiede per il definitivo 4-1. Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal Club sabato 27 settembre, in casa contro l’Agrigento Futsal, capolista a punteggio pieno dopo due gare.