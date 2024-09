Palermo, Gigi D’Alessio in concerto: fissata la data

Appuntamento al Renzo Barbera, ecco quando

ROMA – Dopo il Maradona Gigi D’Alessio conquista un altro stadio e annuncia “Sicily for life – Gigi & friends”, il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, per una magica notte di musica e un importante appuntamento di solidarietà.

Palermo, Gigi D’Alessio in concerto

Il nuovo imperdibile live, che vede impegnata in prima linea la Fondazione Tommaso Dragotto, sarà un grande concerto il cui ricavato, al netto delle spese di produzione, sarà devoluto a iniziative specifiche destinate a migliorare l’accesso alle cure per i bambini della regione.

“Sono felice di poter contribuire, con l’intervento della Fondazione Tommaso Dragotto, al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini siciliani”, dichiara Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione e continua: “Ho voluto questo concerto evento come iniziativa concreta di speranza per i più piccoli e per le cure a loro dedicate, perché sono loro il nostro futuro”.

Le anticipazioni sullo show

Lo show vedrà Gigi sul palco insieme ai più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, tra duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese. Una serata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, per cantare insieme le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani e non solo.

L’annuncio corona un’incredibile annata per D’Alessio con gli 8 sold out di Gigi – uno come te – l’emozione continua” in Piazza del Plebiscito, un serratissimo tour estivo tutto esaurito, i live nei Palazzetti con “Gigi Palasport” le cui date continuano a raddoppiare e i due appuntamenti già in calendario per il 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno.

Le info

Il Palermo FC ha già comunicato alla stessa Fondazione e a tutti gli organi locali competenti la propria disponibilità a supportare l’organizzazione dell’evento, “necessariamente in subordine agli interventi e all’impianto già programmati”.

I biglietti per “Sicily for life – Gigi & friends” prodotto da GGD, Friends & Partners, organizzazione locale a cura di Punto e a Capo, in collaborazione con Sicily by Car e Lama Optical, saranno disponibili da lunedì 16 settembre su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.