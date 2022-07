Palermo, giornata di rinnovi: firmano staff sanitario e tecnico

Il Ds Castagnini intanto lavora alla costruzione della squadra chiamata ad affrontare il campionato di Serie B

PALERMO – Giornata di rinnovi in casa Palermo, ma non per quanto riguarda i calciatori, per i quali sta lavorando il Ds Renzo Castagnini con il supporto di Luciano Zavagno, bensì parte dello staff sanitario e tecnico.

Questa mattina, al Barbera si sono presentati i componenti dello staff sanitario (i fisioterapisti e il preparatore), il preparatore atletico Petrucci e il preparatore dei portieri Marotta che hanno firmato il rinnovo di contratto con il club di viale del Fante.

Anche per loro, così come diversi calciatori, il contratto era scaduto il 30 giugno scorso, ma i contatti con la società non si erano mai interrotti e dal club vi era arrivata rassicurazione sul rinnovo che questa mattina è arrivato.

Coloro che hanno rinnovato saranno al via del ritiro, che inizierà domenica in quel del Tenete Onorato, ma il sogno dei tifosi è quello di vedere Matteo Brunori, autore di 29 gol nell’ultimo campionato e per il quale il Palermo sta lavorando con la Juventus per far sì che si possa concretizzare il ritorno in Sicilia il prima possibile.