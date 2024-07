Palermo, Gp Xcat: al Molo Trapezoidale le imbarcazioni più veloci al mondo

Le imbarcazioni raggiungono velocità fino a 200 km/h sull'acqua

PALERMO – Il Gp Xcat 2024 arriva per la prima volta a Palermo. Uno degli eventi sportivi più spettacolari e attesi dell’anno è in programma nel capoluogo siciliano dal 19 al 21 luglio, al Molo Trapezoidale, che diventerà il palcoscenico di questa competizione mozzafiato. Le più veloci imbarcazioni del mondo si sfideranno per il titolo di campioni del mondo della motonautica.

L’Xcat World Championship, la più importante categoria della motonautica internazionale, fa il suo debutto a Palermo, segnando un ritorno trionfale in Europa dopo le prime tappe svoltesi in Asia. Le imbarcazioni in gara, capaci di raggiungere velocità impressionanti fino a 200 km/h sull’acqua, promettono agli spettatori una sfida senza precedenti che inizierà venerdì 19 Luglio con la pole position, mentre i team scenderanno in campo per le competizioni sabato e domenica a partire dalle ore 16.00.

L’evento è promosso e organizzato da Opta sotto l’egida della Uim (Union Internationale Motonautique) e con il contributo della Regione Sicilia, dell’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Palermo e dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana).

“Evento sportivo di altissimo livello”

“Siamo orgogliosi che la Sicilia per la prima volta possa ospitare il prestigioso evento che porterà la nostra regione sotto i riflettori internazionali. Una manifestazione sportiva di altissimo rilievo che rappresenta un’opportunità unica per far conoscere le bellezze del nostro territorio – dichiara il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Ecco perché la Regione Siciliana ha voluto cofinanziare l’organizzazione. Siamo certi che la passione e l’ospitalità del nostro popolo contribuiranno a rendere questa competizione indimenticabile per tutti gli appassionati di motonautica”.

“Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare a Palermo un evento di livello internazionale della motonautica. Si tratta di eventi sportivi che danno una spinta propulsiva importante all’estero dell’immagine della città e della Sicilia. – aggiunge il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Esprimo anche soddisfazione che come palcoscenico delle gare sia stato scelto il Molo trapezoidale perché si tratta di un’area della città sulla quale questa amministrazione, grazie alla proficua e sinergica collaborazione con l’Autorità di Sistema portuale della Sicilia occidentale, sta investendo in termini di nuove infrastrutture, per restituirla ai palermitani e a chi viene in visita”.