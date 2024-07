Palermo, gruppo leader nel trasporto merci: le società sequestrate

Su cosa hanno indagato i finanzieri

PALERMO – Le indagini dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria sono partite da una verifica fiscale e sono arrivate al sequestro di beni, il cui valore è stato stimato in 28 milioni di euro. Il provvedimento è della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale presieduta da Gabriella Di Marco.

Sarebbe emerso un sistema illecito che ruotava attorno alla Gambino Group e alla Mg logistica, la prima con sede a Palermo dichiara fallita e la seconda, con sede a Ficarazzi, finita ora sotto sequestro.

Stesso provvedimento di sequestro per altre società: Immobiliare Gfr srl, sede a Ficarazzi, via del Mare; Polar Line srl, sede a Ficarazzi, via Cavalier Antonino Nangano 2; Extreme Line Società Consortile, sede a Belmonte Mezzagno, via Aldo Moro; Gsc srl, sede a Catania, zona industriale Pantano d’Arci; Mtl Palermo Società Cooperativa, sede a Palermo, via Dante 56.

Tranne la prima sono tutte società che si occupano di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci” che proseguono la loro attività in amministrazione giudiziaria.