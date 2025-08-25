Palermo, Moné Hattori e Daniel Kharitonov in concerto al Cortile dello Steri

Il programma: musiche per pianoforte e violino

PALERMO – Due giovani interpreti tra i più interessanti della scena mondiale si incontrano in un programma di grande fascino: la violinista Moné Hattori e il pianista Daniel Kharitonov.

Duo d’eccellenza: Moné Hattori e Daniel Kharitonov

Moné Hattori, considerata in Giappone la violinista numero uno della sua generazione, è una delle artiste più promettenti a livello internazionale. Nata in una famiglia di musicisti di straordinaria importanza, suo padre è tra i più grandi compositori giapponesi contemporanei, spesso definito il “Morricone del Giappone”. Moné ha saputo unire tecnica impeccabile, sensibilità e un carisma che la rendono un punto di riferimento tra i giovani talenti del violino. Il suo pubblico la segue con passione anche sui social, dove conta decine di migliaia di follower, segno di una presenza viva e contemporanea.

Daniel Kharitonov si è imposto sulla scena internazionale già in giovanissima età, conquistando premi prestigiosi e calcando i palcoscenici più importanti. È oggi riconosciuto come uno degli interpreti più autorevoli della sua generazione, capace di fondere rigore tecnico e intensità espressiva. Anche lui vanta un seguito numeroso e fedele sui social, che testimonia la sua capacità di parlare a un pubblico globale.

Il programma del concerto

Il programma è un percorso che attraversa la grande tradizione russa del Novecento, con pagine di Prokofiev, Stravinsky e Shostakovich, per approdare a una voce contemporanea: Les enfants de la Terre, firmata da T. Hattori, padre di Moné. Un ponte tra generazioni e culture che rende questo concerto un appuntamento da non perdere.

In particolare, il concerto prevede l’esecuzione della Sonata n. 1 in fa minore, Op. 80 di S. Prokofiev, il Divertissement di I. Stravinsky, la Sonata in sol maggiore, Op. 134 di D. Shostakovich e infine Les enfants de la Terre di T. Hattori.

Dettagli e biglietti

Il concerto si terrà il 26 agosto alle ore 21:25 presso il Cortile del Complesso Monumentale dello Steri, in Piazza Marina 59. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Palermo Classica, tramite la piattaforma Tickettando oppure fisicamente nella biglietteria dell’Accademia Palermo Classica (via Paolo Paternostro, 94 – Telefono 091 332208 – Cellulare 348 8697932, aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00) oppure il giorno stesso dell’evento, dalle 15.00 in poi.