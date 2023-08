Palermo, vicini i colpi Henderson e Di Francesco dalla Serie A

Trattative ben avviate per il centrocampista dell'Empoli e per l'ala del Lecce

PALERMO – Continuano le manovre di mercato del Palermo per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Come ribadito più volte dall’allenatore di Bagnolo Mella, la società sta lavorando per alzare il livello tecnico della squadra con l’obiettivo dichiarato di lottare per la promozione in Serie A.

Dopo le prime effervescenti settimane di mercato con gli arrivi di Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Insigne, Mancuso e Desplanches, le operazioni in entrata si sono raffreddate nonostante il duo Rinaudo-Bigon abbia provato a “piazzare” colpi importanti come quelli di Prati e Morutan, poi accasatisi al Cagliari e ai turchi dell’Ankaragücü.

Mercato che in questi ultimi giorni di sessione estiva, tra acquisti e cessioni, sta entrando nuovamente nel vivo con l’arrivo ufficiale del terzino danese Kristoffer Lund, un’uscita ormai quasi certa e due ingressi di spessore provenienti dalla Serie A.

HENDERSON E DI FRANCESCO AD UN PASSO

Con Dario Saric che, nelle prossime ore, saluterà ufficialmente i rosa direzione Antalyaspor in Turchia, i due colpi in entrata del Palermo per alzare il livello della squadra corrisponderebbero ai profili di Liam Henderson e Federico Di Francesco.

Centrocampista scozzese dell’Empoli con 68 presenze in Serie A e 98 in Serie B, Henderson sarebbe davvero ad un passo dai rosa. Il tecnico dei toscani Zanetti, in conferenza stampa, ha infatti confermato una trattativa in via di chiusura per la cessione del classe 1996 e la conseguente esclusione per il match contro il Monza. Mancherebbero solo alcuni dettagli per la fumata bianca definitiva e la partenza di Henderson direzione Palermo.

Trattativa ben avviata, come confermato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, anche per Di Francesco, ala sinistra di proprietà del Lecce con oltre 150 presenze in Serie A e in gol nella vittoria dei pugliesi contro la Lazio nella prima giornata del campionato appena iniziato. Sull’esterno figlio dell’attuale tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ci sarebbe anche la Sampdoria, i rosa tuttavia avrebbero già un accordo di massima sia con il Lecce che con il giocatore, disposto a scendere di categoria per sposare la causa rosanero.