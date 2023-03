Palermo, Hermès chiude i battenti: oscurate le vetrine

Sabato 25 è stato l'ultimo giorno di attività. Iniziate le operazioni di smontaggio

VIA LIBERTÀ

1' DI LETTURA

PALERMO – Era già stato annunciato, il 25 marzo è stato l’ultimo giorno di apertura per il negozio Hermès di Palermo, noto marchio francese che ha chiuso la propria attività nel capoluogo siciliano.

La boutique, aperta dal 2004 in via Libertà, non riesce più a sostenere i costi, quindi ha deciso di dire addio a Palermo. Con la chiusura i cinque dipendenti rischiano di rimanere senza occupazione.

Questa mattina sono iniziate le attività di smontaggio delle vetrine nelle boutique.

Negli ultimi due anni, nella zona di via Libertà, hanno chiuso i battenti grandi marchi come Michael Kors, Max & co e Cromia.