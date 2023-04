Palermo, Hitler e Putin sui panetti: droga, chi è la donna arrestata

Si indaga per individuare i presunti complici

PALERMO – Avrebbe lavorato per conto proprio oppure agiva con dei complici? I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il ruolo di Noemi Riina, 28 anni.

Così si chiama la donna arrestata nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota ieri, per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri l’hanno fermata durante un servizio di controllo nel rione Borgo Vecchio. Già in passato è stata coinvolta in piccoli episodi di spaccio per strada.

Stavolta, però, i numeri sono diversi. In un magazzino, che sarebbe nella disponibilità di Riina, nei pressi di via Mario Rutelli, i militari hanno trovato una serra per coltivare la cannabis.

Dentro una cassetta in legno per vini c’erano 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish per 1,2 chili, marchiati con le immagini di Hitler e una con quella del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Gestiva tutto da sola? Alla donna il giudice per le indagini preliminari, dopo la convalida dell’arresto, ha concesso i domiciliari.