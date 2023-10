Palermo, i fondi per la disabilità: “Costruiremo servizi”

Pubblicato l'avviso

PALERMO- “L’assessorato alle Politiche sociali – si legge in una nota – ha pubblicato l’avviso per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione per la presentazione di progetti a valere sul Fondo per le Periferie Inclusive, pubblicato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 maggio 2023″.

“L’obiettivo dell’avviso è promuovere l’adesione e la partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settore ad un percorso di co-progettazione al fine di definire, in maniera concertata interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio, a sostegno delle persone disabili”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.

“Si tratta di sostanzialmente di 900 mila euro – continua Pennino – che fanno capo ad un finanziamento del ministero per la disabilità, da destinare alla costruzione di servizi rivolti alle persone disabili che vivono in periferia, da qui il titolo ‘Periferie inclusive’, dove per periferia si intende ovviamente lo stato di marginalità in cui si trovano le persone disabili che vivono lontano dai luoghi di servizio, di sport, di aggregazione cittadina. Una bella misura che consente di costruire azioni di supporto attorno alle persone disabile per garantire i percorsi inclusivi negli spazi della vita quotidiana”.