Palermo, i giorni magici del Festino: il programma, i divieti e non solo

Il percorso del Carro e le ordinanze predisposte dal Comune

PALERMO – Ecco il tanto atteso giorno del 400° Festino di santa Rosalia, che ha mobilitato tutta l’amministrazione Lagalla sin dal suo insediamento, due anni fa.

Per questa storica ricorrenza si è scelto di affidare la cerimonia a Marco Balich che ha realizzato, tanto per citarne una, la cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar ma non solo.

Il tema di quest’anno è “La speranza”, lo stesso sindaco Lagalla ha evidenziato l’importanza della speranza e della bellezza per la rinascita della città di Palermo.

Il programma

Domenica 14 luglio si inizierà alle ore 16 con il Santo Rosario e litanie di Santa Rosalia. Alle 17.30 ci sarà la Santa Messa presieduta dal parroco della cattedrale, monsignor Filippo Sarullo. Dalle 18.30 il via all’intrattenimento musicale per le vie della città.

Alle 19 ci saranno i Vespri pontificali presieduti dall’arcivescovo Corrado Lorefice, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei Capitoli Metropolitano e Palatino, del clero e del seminario.

Il carro trionfale (nella foto in alto ancora coperto), che “subirà” quattro trasformazioni, inizierà a sfilare alle ore 21, ma non sarà il solo carro che sfilerà per la città, perché ce ne sarà un secondo che lo seguirà. Questo carro supplementare permette di sopraelevare le performance artistiche, consentendo una maggiore visibilità dello spettacolo

Gli elementi principali del carro sono: l’oro, che rimanda all’opulenza barocca; il Giglio, che diventa la tradizionale barca, da cui la Vergine Eremita sboccia, fondendosi con il pistillo, tributo al suo nome (Rosa-lia, lilium, giglio) e alla sua purezza. Infine, la Rosa, nel nome di Rosa-lia, la Santa tiene in mano una rosa luminosa, simbolo della luce della speranza.

La prima tappa del carro sarà a Palazzo dei Normanni e prenderà il nome “Nelle Tenebre Nasce la Speranza”. La seconda tappa sarà in cattedrale. “La Speranza si Rivela” dove si esibirà “Il Volo”, ma anche i gruppi folk Giudei di San Fratello Trinacria Bedda, gli Sbandieratori di Caccamo e l’Abballu dei Diavoli di Prizzi.

La terza tappa sarà ai Quattro Canti, lì il sindaco Lagalla, come tradizione, salirà sul carro per urlare “Viva Palermo e Santa Rosalia!”. La quarta tappa sarà a Porta Felice e prenderà il nome “La Speranza Siamo Noi“, ultima tappa, intorno alle 23, al Foro Italico e”Il Faro della Speranza Santa Rosalia guarda al futuro”. Subito dopo ci saranno i fuochi d’artificio che dureranno un’ora.

Cosa non si potrà portare

La cerimonia non è la sola cosa alla quale ha lavorato l’amministrazione: sono tante le ordinanze predisposte vista la grande presenza attesa (circa 300mila persone, ndr). Sarà vietato vendere super alcolici e alcolici in bottiglie o bicchieri di vetro, diverse strade sono vietate al traffico, sarà vietato l’uso di monopattini o biciclette in alcuni percorsi specifici e sono state predisposte diverse navette Amat.

Sono state rimosse le barriere antiterrorismo e le fioriere disposte sul percorso lungo il quale si sposteranno i due carri di Santa Rosalia, dalla Fiera del Mediterraneo alla piazza del Parlamento.

Disposto il divieto di introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, armi, armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene, bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli muniti di punta, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi, tende e sacchi a pelo, spray antiaggressione e tutti gli altri oggetti atti a offendere.

I divieti di sosta

L’ufficio mobilità ha diffuso il divieto di transito e parcheggio in alcune strade perché si dovrà permettere il passaggio del carro. Naturalmente vietato il passaggio di auto lungo tutto il Cassaro e il Foro Italico.

Non si potrà parcheggiare nelle seguenti strade: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell’Università, via G. D’Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza S. Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita S. Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

Ci sarà anche il divieto di sosta in queste vie: via dei Tintori, via del Bastione, piazza San Giovanni Decollato, salita Artale, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo dello Zingaro, vicolo del Lombardo, via del Protonotaro, via Collegio al Giusino, via Santissimo Salvatore, vicolo San Giuseppe d’Arimatea, vicolo Castelnuovo, vicolo Panormita, vicolo Trugliari, vicolo Marotta, vilcolo San Giuseppe, via del Celso, vicolo Mori, vicolo Paternò, vicolo San Matteo, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Zara.

Le navette

Per evitare il grande afflusso di veicoli l’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, ha messo a disposizione dei bus.

Per agevolare tali spostamenti da e per il centro cittadino, a partire dalle ore 20.00 del 14 luglio e sino alle ore 4.00 del 15 luglio, sono state istituite 6 servizi navetta, programmati in modo da collegare agevolmente i principali parcheggi cittadini con proprio con il centro città. Inoltre la linea 1 Tram effettuerà servizio continuato per l’intera notte fra il 14 ed il 15 luglio.

In tale occasione il biglietto, sia per il tram e sia per i bus che faranno da navetta, avrà validità dal momento della validazione fino alle ore 5.00 del 15 luglio.

I percorsi delle navette:

ROSALIA 1: Parcheggio Oreto-Stazione Centrale (frequenza 20 minuti);

ROSALIA 2: Parcheggio Basile-Stazione Centrale (frequenza 20 minuti);

ROSALIA 3: Parcheggio Emiri-Piazza Verdi (frequenza 20 minuti);

ROSALIA 4: Parcheggio Jhon Lennon-Piazza Verdi (frequenza 20 minuti);

ROSALIA 5: Parcheggio Francia-Politeama (frequenza 25 minuti);

ROSALIA 6: Stadio-Politeama (frequenza 25 minuti).

Tutti i mezzi impegnati nel servizio saranno personalizzati con decorazioni dedicate alla Santuzza.

In campo anche la Rap

La Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, ha disposto delle attività propedeutiche e prevede di attivare gli interventi di pulizia post evento già a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì 15 luglio.

Nella mattina del 14 si provvederà al posizionamento di un centinaio di carrellati per il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza partecipante all’evento.

Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori sono: via Lincoln, via Roma, Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, piazza Kalsa angolo via Cervello, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito; in corso Vittorio Emanuele a seconda le esigenze.

Preventivamente saranno impiegati una trentina di operatori. A seguire, considerando le attività che comprenderanno anche altre aree, gli interventi di pulizia vedranno in campo non meno di una settantina di operatori.

Non mancheranno i presidi nelle vicinanze delle aree pedonali, in via Antonio Ugo, a piazza della Pace/ via Archimede e presso Foro Umberto I, dove stazioneranno dei mezzi di grossa dimensione per i relativi travasi dei rifiuti dai mezzi piccoli satellitari a mezzi più grandi che saranno anche utilizzati nelle primissime ore del mattino del 15 luglio, a supporto delle attività di pulizia post festino.

L’obiettivo prefissato è quello di riconsegnare le vie coinvolte dal Festino pulite già dalle prime ore del mattino.