Palermo, i residenti denunciano il degrado in via Maqueda bassa

La segnalazione a Livesicilia

PALERMO – La parole che ripetono spesso sono “dimenticati” ed “esclusi”. Lo fanno anche adesso che vedono gli stand di una manifestazione montati fino a Palazzo Comitini.

Nulla contro il festival, che è un’iniziativa privata. Al contrario: avrebbero voluto che le capannine arrivassero anche nella parte bassa di via Maqueda, quella vicino alla stazione centrale.

“Ed invece dal numero civico 1 al 98 è terra di nessuno”, dice una residente.

È nato il comitato “Uniti per il quartiere”. Fiaccolate, raccolta firme, incontri con i rappresentanti delle istituzioni. In tante occasioni i cittadini hanno lanciato l’allarme sicurezza specialmente per lo spaccio di droga e la vendita fuorilegge di alcol.

“Occorre che il Comune organizzi eventi e manifestazioni anche nella parte bassa di via Maqueda – spiegano i residenti – oppure che autorizzi quelli privati chiedendo che si estendano per tutta la strada”.

“Solo facendo scoprire ai palermitani e ai turisti che via Maqueda non finisce ai Quattro Canti si potrà sconfiggere il degrado”, concludono.