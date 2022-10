Palermo, il 15 e 16 ottobre il Fai apre al pubblico Porta Nuova

L'occasione è l'undicesima edizione delle Giornate Fai d'autonno

PALERMO – “Palermo raccontata dall’alto”, è questo il tema scelto dai giovani della delegazione di Palermo per celebrare l’undicesima edizione delle “Giornate FAI d’Autunno”, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre, fulcro della campagna di ottobre a sostegno del Fondo Ambiente Italiano.

Porta Nuova, aperta al pubblico per la prima volta dal Fai Palermo nell’edizione 2016 e nuovamente per l’appuntamento di quest’anno in collaborazione con il comando militare Esercito Sicilia; il loggiato San Bartolomeo, con la sua terrazza panoramica, in collaborazione con la Fondazione Sant’Elia e il Complesso Monumentale del Carmine a Ballarò, con la cupola maiolicata. In provincia, invece, percorsi naturalistici e storico-culturali nei borghi madoniti di Castelbuono e Isnello.

“L’undicesima edizione delle Giornate FAI di Autunno – afferma il capo delegazione Fai Palermo Sabrina Milone – è dedicata a una Palermo vista e raccontata dall’alto. Vogliamo offrire ai visitatori, palermitani e turisti, una prospettiva insolita sulla città. Abbiamo scelto tre luoghi che apriremo in via del tutto eccezionale: due si trovano sull’asse principale del Cassaro – ovvero Porta Nuova e il Loggiato San Bartolomeo – e un altro a Ballarò, ventre della città vecchia, e cioè il Complesso Monumentale del Carmine. Dall’alto si potrà apprezzare il contesto paesaggistico in cui è nata Palermo, il suo rapporto con il mare e l’urbanistica del capoluogo, con la croce di strade e l’intricato tessuto medievale”.