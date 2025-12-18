Palermo, il Comune assume nuovi funzionari contabili e tecnici

Lagalla e Falzone: "L'ente si rafforza"

PALERMO – Il Comune di Palermo assume 9 funzionari contabili che questa mattina hanno firmato i contratti a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito delle attività finalizzate all’implementazione delle Politiche di Coesione attraverso il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica – Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe).

Il progetto consente a Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitane di procedere all’assunzione di personale dedicato alle politiche di coesione.

Il Comune di Palermo ha aderito al Piano straordinario di assunzioni per la Politica di Coesione negli Enti Territoriali del Sud con deliberazione di Giunta Comunale del 19 gennaio 2024, inoltrando la manifestazione di interesse in data 12 marzo 2024.

Le stabilizzazioni

Con nota del 31 ottobre 2025, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l’assegnazione al Comune dei vincitori selezionati tramite concorso Ripam, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Saranno sottoscritti anche i contratti di proroga per l’anno 2026 per cinque funzionari già in servizio a tempo determinato nell’ambito delle azioni sostenute dall’Asse 8 “Assistenza tecnica e capacità amministrativa – REACT-EU”, nelle more della procedura di stabilizzazione. Gli stessi continueranno a operare sui progetti di cui l’Ente è beneficiario, finanziati con risorse PNRR/PNC e POC.

Infine, nei prossimi giorni, una volta conclusa la procedura di stabilizzazione, saranno chiamati a firmare il contratto a tempo pieno e indeterminato altri cinque funzionari, appartenenti al medesimo progetto, che hanno già maturato 36 mesi di servizio presso l’Amministrazione comunale.

“Rafforziamo il Comune”

“Queste assunzioni e proroghe – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone – rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di rafforzamento strutturale del Comune di Palermo. Il potenziamento delle aree tecniche e amministrative, in particolare dell’assistenza tecnica, è indispensabile per garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse extra-comunali, dai fondi di coesione al Pnrr. Investire sulle competenze significa mettere l’Amministrazione nelle condizioni di cogliere appieno le opportunità di sviluppo e di offrire servizi sempre più qualificati alla città”.