Palermo, il Ferragosto dell’inciviltà: cataste di rifiuti e cassonetti pieni

Le segnalazioni dei lettori. La Rap ha pulito ma...

PALERMO- C’è anche l’altro Ferragosto, a Palermo, che non riguarda il divertimento. Quello dell’inciviltà. Diversi lettori ci stanno scrivendo e inviando materiale fotografico, dopo l’appello di LiveSicilia.it. La foto che campeggia in copertina è stata scattata a Mondello nei giorni della festa e dell’estate più piena. Si vede una specie di discarica ‘spontanea’.

Altri ci scrivono sempre da Mondello, mandando fotografie che mostrano cassonetti ricolmi. La Rap ha lavorato sodo in questi giorni, per smaltire l’arretrato. Bisogna riconoscerlo. Ma è vero che molti cassonetti svuotati, nella borgata, si sono riempiti.

Incendi e spaccate

Un Ferragosto con qualche cronaca movimentata, in città. Si è consumato un furto, la scorsa notte, nell’edicola in via Principe di Villafranca.

I ladri hanno spaccato la vetrina e portato via i soldi trovati nel registratore di cassa, gratta e vinci e altri oggetti esposti nell’esercizio commerciale.

Non sono mancati i roghi. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un falò acceso la scorsa in via Guglielmo il buono alla Zisa. Da registrare ancora incendi di rifiuti.

