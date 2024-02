Palermo, il Pd: rinviato l’incontro Comune-sindacati sul personale

La nota del gruppo Dem: è evidente la volontà dell'amministrazione di sottrarsi al confronto

PALERMO – “Apprendiamo con grande disagio che l’amministrazione comunale ha rinviato addirittura al 5 marzo l’incontro previsto per oggi con le organizzazioni sindacali per un confronto sulle politiche del personale comunale”. E’ quanto dichiarano i consiglieri del Partito Democratico Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione.

“Inoltre, denunciamo l’impossibilità di svolgere una seduta di Consiglio comunale che era prevista oggi. E’ evidente come questi rinvii esprimano la volontà dell’attuale maggioranza e della Amministrazione attiva di sottrarsi al necessario confronto con i sindacati e – attraverso il dibattito Consiliare – con la città. L’attuale dissesto funzionale deve essere superato in tempi brevi perché è condizione necessaria per erogare servizi capaci di rispondere ai bisogni della cittadinanza e quindi il Sindaco nell’interesse della Città deve chiedere apposito intervento al Governo nazionale. Stigmatizzando ancora una volta il comportamento dell’Amministrazione comunale, chiederemo in Conferenza dei Capigruppo la convocazione entro la prossima settimana di un’apposita seduta di Consiglio comunale sul e per il Personale, affinchè si possa svolgere un dibattito serio aperto alla città”.