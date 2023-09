Palermo, il regista Gabriele Muccino ospite del Kalhesa

In questi giorni si trova nel capoluogo siciliano per la realizzazione del suo nuovo film

PALERMO – Kalhesa! Nello storico locale palermitano ospite dell’imprenditrice romana Eleonora Torregiani, titolare del Kalhesa, il suo compaesano Gabriele Muccino regista di fama internazionale, che si trova nel capoluogo siciliano per le riprese del suo nuovo film.

Tra i film in cui Muccino ha fatto da regista ci sono: “L’ultimo bacio” con Martina Stella e Stefano Accorsi, “Sette anime” ed ancora “La ricerca della felicità” con Will Smith, ma non solo.

Il regista dopo la serata dinner show è rimastO a ballare in pista con la Musica selezionata dai dj’s resident selezionati dal socio organizzatore Santo Castiglione. Serata spumeggiante, il Kalhesa si conferma ancora una volta metà dei vip che vengono sempre più spesso in città.