Luca Borgognone e Mattia Bongiovanni, tesserati della Primavera rosanero, si sono aggregati oggi al gruppo

1' DI LETTURA

PALERMO – Secondo giorno di allenamento per il Palermo nel ritiro di Roma.

Al Centro Sportivo “Giulio Onesti” i rosanero hanno svolto di mattina attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio in campo attivazione con palla, esercitazioni tattiche per reparti e partita a tema.

Luca Borgognone e Mattia Bongiovanni, tesserati della Primavera rosanero, si sono aggregati oggi al gruppo.