Palermo, raffiche di vento sulla città: diversi danni

Alberi caduti e disagi per i cittadini

PALERMO – Il vento da diverse ore sta colpendo Palermo, causando numerosi disagi ai cittadini e arrecando alcuni danni.

All’interno dell’Atp Enrico Albanese le raffiche di vento hanno causato la caduta di una grossa palma, ma i disagi sono anche altri perché in città diversi rami si sono spezzati e sono caduti in strada con alcuni disagi per la circolazione.

Il vento, dopo aver soffiato in maniera intensa nella giornata di venerdì sul capoluogo causando diversi danni, con una tregua nelle giornate di sabato e domenica, è tornato a soffiare sul capoluogo.

Per la giornata di oggi, inoltre, è stata diramata l’allerta meteo gialla.