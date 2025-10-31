Per promuovere un dialogo tra istituzioni, professionisti e artigiani

PALERMO – La Cna Palermo rinnova il proprio impegno al fianco delle imprese e degli artigiani, promuovendo un dialogo concreto tra istituzioni, professionisti e mondo produttivo.

Nella sede di via Rosolino Pilo si è tenuto l’incontro dal titolo “Impresa e professionisti a confronto – La composizione negoziata e le nuove regole della crisi d’impresa”, un momento di riflessione partecipata che ha visto la presenza di numerosi imprenditori, artigiani e operatori economici.

Ad aprire i lavori è stato Domenico Provenzano, presidente della CNA Palermo. Il presidente ha portato i saluti dell’associazione e del segretario Pippo Glorioso, sottolineando la volontà di un’organizzazione “che vuole uscire dalle proprie stanze e avvicinarsi sempre di più ai bisogni reali delle imprese”.

“È da questa volontà di ascolto e presenza sul territorio – ha aggiunto Provenzano – che nasce l’idea di questo incontro, dedicato a un tema complesso ma decisivo per la vita delle aziende”.

Gli interventi e l’impegno dell’associazione

Subito dopo ha preso la parola Mario Leone, direttore della CNA Palermo, che ha ribadito l’impegno dell’associazione nel fornire servizi qualificati e supporto operativo alle imprese e agli artigiani. “La porta della CNA è sempre aperta – ha affermato – a chi cerca informazioni, consulenza o semplicemente un interlocutore con cui confrontarsi sulle proprie difficoltà”.

Castrenze Guzzetta, commercialista e gestore della crisi, ha voluto lanciare un messaggio di fiducia: “Siamo qui per dire che le difficoltà delle imprese sono affrontabili. Non sono condannate a morire: esistono strumenti efficaci per intervenire, ma bisogna conoscerli e saperli utilizzare”.

Tamajo e l’impegno dell’assessorato

A seguire, l’intervento dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha ricordato il lavoro svolto dal suo assessorato per promuovere la composizione negoziata come strumento di prevenzione e gestione delle crisi aziendali.

Tamajo ha evidenziato il ruolo della Regione nel “fare rete tra istituzioni come INPS, Inail e sistema camerale” e ha illustrato i numerosi bandi già messi in campo a sostegno delle imprese, dall’efficientamento energetico al rafforzamento del capitale umano.

“Abbiamo tanti fondi da spendere e li stiamo mettendo a terra – ha dichiarato –. Queste misure hanno già generato crescita e occupazione. Le imprese sono al centro delle politiche di questo governo, e continueranno a esserlo. L’ottimismo e la fiducia sono ingredienti indispensabili per chi fa impresa in Sicilia”.

Il nuovo codice della Crisi

Di grande interesse anche l’intervento dell’avvocata Monica Mandico, esperta di crisi d’impresa e diritto bancario, che ha illustrato le novità del nuovo Codice della Crisi:

“Il fallimento, così come lo conoscevamo, non esiste più. Oggi la parola chiave è composizione negoziata: una procedura che permette all’imprenditore in difficoltà di aprire una fase di trattativa, sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di Commercio, per individuare soluzioni sostenibili e tutelare la continuità aziendale”.

Mandico ha spiegato come questa procedura possa offrire respiro e prospettiva anche alle piccole imprese: “È un’opportunità per riorganizzarsi, bloccare azioni esecutive e avviare una trattativa con i creditori, in un clima di collaborazione e non di scontro”.

L’incontro si è concluso tra applausi e partecipazione attiva del pubblico, segno della forte esigenza di informazione e sostegno da parte del tessuto produttivo locale. Un segnale che conferma la direzione scelta dalla CNA Palermo: essere non solo rappresentanza, ma presenza viva e concreta al servizio delle imprese.