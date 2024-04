Palermo, in arrivo altre 62 telecamere per “controllare” la città

Le installazioni costeranno 249 mila euro

PALERMO – Altre 62 nuove videocamere di sorveglianza nelle strade di Palermo. Nell’ultimo giorno utile, il Comune ha presentato l’istanza per accedere al Fondo nazionale per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana. Verranno installate in dieci siti cittadini. Confluiranno nella control room del comando dei vigili urbani, di via Ugo La Malfa, le immagini delle vie Dante, Parlatore, Malaspina, Palagonia, Leonardo da Vinci, Pacinotti, Galilei, Tasca e Pitrè.

Sotto osservazione assi viari e incroci molto trafficati. Ma gli obiettivi delle telecamere saranno indirizzati anche nel centro storico (via Quattro Aprile e via Discesa dei Giudici) e nella zona di Brancaccio (via Mattei). Sotto sorveglianza anche le piazze Principe di Camporeale, Pietro Micca e Zisa.

Le installazioni delle telecamere costeranno 249 mila euro. Entreranno in funzione entro il corrente anno. Il progetto “Patto sicurezza 2024” è stato curato dalla polizia municipale diretta dal generale Angelo Colucciello. La ditta che curerà l’istallazione garantirà la manutenzione degli impianti per i successivi cinque anni.

Colucciello: “Avremo in totale 1.400 telecamere”

“È il completamento di un piano ben più vasto – spiega Colucciello – che ci permetterà di avere operative, nei primi sei mesi del 2025, 1.400 telecamere. Attualmente ne sono in funzione 836. Il rinnovamento tecnologico proseguirà, in tempi brevi, con l’installazione di altri 6-8 autovelox per il controllo della velocità delle auto. Attualmente ne sono operativi 16 (8 fissi e altrettanti mobili) e con l’aggiornamento dei sistemi informatici per una più puntuale e veloce elaborazione delle multe”.