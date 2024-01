Palermo, in ospedale rubati i regali per i bimbi malati di cancro

Intervengono il segretario del Nursind e il presidente Schifani

PALERMO – Nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo sono stati rubati i doni del periodo natalizio per i piccoli pazienti: 10 tablet regalati dalla Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall’associazione “la carezza di Vicky e Giorgia”, alcune bilance pesa persone e vari oggetti personali che erano custoditi nella stanza del direttore dell’unità operativa, Paolo D’Angelo.

Interviene il Nursind

A renderlo noto è il segretario del Nursind Palermo, Aurelio Guerriero: “L’ondata di criminalità è giunta anche in ospedale, e non ha risparmiato nemmeno i doni per i bambini oncologici – dice il sindacalista -. Chiediamo a questo punto, non solo ai commissari straordinari ma anche le istituzioni a vario livello, di voler garantire maggiore sicurezza nei luoghi di cura”.

Interviene il presidente Schifani

“Un gesto ignobile che non possiamo accettare”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando la notizia del furto nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. “Mi sono subito messo in contatto con il direttore generale Roberto Colletti – aggiunge il governatore – per acquisire la lista dei doni che sono stati rubati. Li riacquisteremo con i fondi propri destinati alla beneficenza della Presidenza della Regione. Nel giro di pochissimi giorni i bambini ricoverati potranno riavere quello che gli è stato sottratto da criminali senza cuore. Non ci sono parole per condannare un gesto così vile”.

I regali dell’Albergheria

“Dovevo dividere i regali che avevamo raccolto ai bambini dell’Albergheria – dice il consigliere comunale Salvo Imperiale – li ho portati al Civico, perché era necessario. La gente del quartiere è generosa. I bimbi dell’Abergheria saranno contenti della mia scelta”.