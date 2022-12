Palermo, inaugurata la scuola per l’infanzia comunale Galileo Galilei

L'assessore Aristide Tamajo: mantenuta la promessa di una riapertura in tempi rapidi dopo la chiusura per infiltrazioni

1' DI LETTURA

PALERMO – Inaugurata la nuova sede della scuola dell’infanzia comunale Galileo Galilei, sita in via Galilei 36, nell’ottava circoscrizione. La struttura era stata chiusa nel novembre 2021 a causa delle infiltrazioni d’acqua che avevano coinvolto più aule. All’inizio di ottobre, le maestranze del Coime hanno avviato i lavori, ripristinando i solai e impermeabilizzando il soffitto della struttura.

“Dal nostro insediamento abbiamo promesso ai genitori e alla città che avremmo riaperto in tempi rapidi la sede della scuola Galilei e così è stato. L’aver mantenuto la promessa dimostra, ancora una volta, che questa Amministrazione ha un occhio di riguardo verso il mondo della scuola e dei servizi educativi – dichiara l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo che, questa mattina, ha tagliato il nastro della struttura insieme ai bambini e alle loro famiglie -. Un ringraziamento va agli uffici del mio assessorato e ai tecnici del Coime con i quali stiamo lavorando incessantemente per affrontare gli annosi problemi legati alle ristrutturazioni e alle manutenzioni delle scuole palermitane, per troppo tempo lasciate in uno stato di abbandono.

Durante il periodo di chiusura, il Comune ha garantito la continuità del servizio, accogliendo le insegnanti della scuola, il personale amministrativo e ausiliario, e i sessantadue bambini e bambine iscritti, all’interno dei locali della scuola dell’infanzia comunale Strauss di via La Rosa.