Vigili del fuoco al lavoro in diversi quartieri

1' DI LETTURA

PALERMO – Incendi di rifiuti a Palermo la scorsa notte. I vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere i roghi nei quartieri Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele e Brancaccio.

Le fiamme sono state appiccate ai cumuli di spazzatura non raccolti in diverse vie, tra le quali via Lussorio Cau, via Utveggio, via dell’Airone e via Villagrazia.