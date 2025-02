Palermo, incendio davanti a un’enoteca: gravi danni al locale

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

PALERMO – Paura nella notte in via Crocifisso a Pietratagliata, nella zona di Mezzomonreale. Un incendio è stato appiccato davanti a un locale, l’enoteca GR 43. Quando è stato contattato il 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno trovato in fiamme un cumulo di abiti davanti all’attività commerciale.

Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti, danneggiando gravemente la saracinesca, la vetrina e il tappeto che si trovava all’ingresso. Il fumo ha anche invaso la strada, mettendo in allarme chi abita nella zona.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per fare luce sulla vicenda. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che potrebbero avere immortalato chi ha appiccato le fiamme.

L’incendio doloso a Partinico

A fine gennaio un incendio doloso si è verificato a Partinico, nel Palermitano. In quel caso sono state danneggiate la villetta e l’auto di un pensionato di 76 anni. Il rogo è divampato in contrada Bosco Falconeria, nella campagna al confine con Alcamo.

L’auto, secondo quanto accertato dai carabinieri e dai vigili del fuoco, era posteggiata nelle immediate vicinanze della villetta ed è andata a fuoco. Le fiamme si sono diffuse in tre stanze al piano terra della struttura e hanno distrutto i mobili. In quel momento dentro casa non c’era nessuno in quanto è utilizzata soltanto nel periodo estivo.