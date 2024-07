Il rogo partito da una plafoniera che è andata in corto circuito

PALERMO – Un incendio è divampato questa mattina in un istituto bancario in via Mariano Stabile a Palermo. Le fiamme sono partite in una stanza provocate da un corto circuito.

Il rogo partito da una plafoniera ha bruciato diverse scatole di documenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno eseguendo la bonifica.