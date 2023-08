Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che dovranno di stabilire cosa è accaduto

PALERMO – Momenti di paura nella serata appena trascorsa per un incendio divampato nei pressi della discoteca South Addaura Club, in via Agostino Babarigo, dove era in corso una serata danzante.

Le fiamme, che pare siano divampate dopo l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio, hanno fatto scappare i clienti che erano presenti.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che cercheranno stabilire la dinamica esatta dell’incendio.