Grande caldo, tornano i primi incendi: ville minacciate dalle fiamme

Dove sono divampati i focolai nel Palermitano

PALERMO- Gli incendi tornano con il calcio. Un incendio è divampato in contrada Ciammarita, a Trappeto, nel Palermitano. A fuoco sterpaglie e macchia mediterranea. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme. Si presume che qualcuno abbia incendiato ramaglie nel proprio podere e non sia riuscito a controllare al combustione, anche a causa del forte vento. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Incendio a Palazzo Adriano

Un altro incendio è divampato nel territorio di Palazzo Adriano, nel Palermitano. Per spegnere le fiamme sono intervenuti volontari della Protezione civile regionale, il Corpo forestale e i vigili del fuoco. L’incendio ha interessato un zona impervia di circa 3 ettari di macchia mediterranea, vicomo al Monte delle Rose.

Le operazioni si sono concluse a tarda notte. Ieri un altro incendio era divampato nella zona di Gibilrossa, tra i comuni di Misilmeri e di Belmonte Mezzagno, dove le fiamme hanno minacciato alcune ville.