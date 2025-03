Scontro tra una bici e uno scooter: ciclista in gravi condizioni

L'incidente nella zona di Vergine Maria

PALERMO – È ricoverato in gravi condizioni un ciclista rimasto ferito in un incidente, avvenuto nella giornata di ieri, martedì 11 marzo, nella zona di Vergine Maria. Era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto lo scontro con uno scooter ed è finito violentemente sull’asfalto: è successo in via Nostra donna del Rotolo, dove M.R, di 54 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118.

I soccorsi

Anche il conducente del ciclomotore, un 33enne che guidava un Honda Sh, ha riportato diverse ferite. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada.

Il ciclista è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Villa Sofia ed è sotto stretta osservazione. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Nella zona si sono registrati rallentamenti al traffico.

L’incidente in corso Calatafimi

Soltanto pochi giorni fa un altro grave incidente si è verificato in corso Calatafimi, dove è rimasto ferito un anziano. Un 87enne stava attraversando ed è stato travolto da una Fiat Panda, all’altezza del civico 249. L’auto, arrivata da piazza Indipendenza, viaggiava in direzione di viale Regione Siciliana: l’anziano è finito sull’asfalto, battendo la testa.