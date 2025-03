Investito mentre attraversa in corso Calatafimi: è in gravi condizioni

L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Civico

PALERMO – Ennesimo pedone investito da un’auto a Palermo. Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in corso Calatafimi, nei pressi di via Quarto dei Mille. È successo ieri pomeriggio, domenica 9 marzo, quando un 87enne stava attraversando ed è stato travolto da una Fiat Panda, all’altezza del civico 249.

Ha battuto la testa sull’asfalto

L’auto, arrivata da piazza Indipendenza, viaggiava in direzione di viale Regione Siciliana: e l’anziano è finito sull’asfalto, battendo la testa. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale con codice rosso. l’anziano è stato ricoverato ed è tenuto sotto stretta osservazione al Civico.

Un altro pedone investito in via Lincoln

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Pochi giorni fa, in un incidente con una dinamica simile, è rimasto ferito un altro pensionato. F.L.N, di 82 anni, è infatti stato travolto da un veicolo in via Lincoln, poco prima dell’incrocio con via Archirafi. E’ stato ricoverato anche lui al Civico, in prognosi riservata.