Cade per una buca alla Favorita: una ciclista è in gravi condizioni

Una donna di 33 anni è in prognosi riservata

PALERMO – Una passeggiata in bici si è conclusa con una violentissima caduta per una donna. L’incidente si è verificato stamattina, 7 maggio, in viale Ercole. La ciclista, S.C di 33 anni, stava percorrendo la strada che conduce a Mondello intorno alle 9, ma ha improvvisamente perso l’equilibrio, finendo sull’asfalto.

L’allarme e i soccorsi

A provocare la caduta, in base a quanto ha accertato la polizia municipale, è stata una profonda buca sul manto stradale. La donna è stata inizialmente soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che hanno nel frattempo chiesto l’intervento del 118.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato la 33enne in ospedale con codice rosso. Nell’impatto ha riportato gravi ferite e per lei è stato necessario il ricovero a Villa Sofia: è in prognosi riservata.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il mezzo è stato sequestrato. Si tratta dell’ennesimo grave incidente a Palermo, provocato dalle buche sull’asfalto.

L’incidente in via Nicoletti

Lo scorso ottobre un uomo ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta in via Rosario Nicoletti. Salvatore Cracolici, di 65 anni, aveva perso il controllo della sua bici su un tratto di manto stradale dissestato. Era stato ricoverato in condizioni disperate e dopo un mese di agonia è deceduto in ospedale.

Il caso in viale Regione Siciliana

Un caso che ricorda quello di Samuele Fuschi, l’uomo di 39 anni che l’anno scorso ha perso la vita in viale Regione Siciliana, dopo essere finito con il suo scooter in una buca provocata da un cedimento stradale. Fuschi, sposato e padre di quattro figli, il giorno della tragedia stava andando al lavoro.