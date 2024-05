Incidente mortale a Palermo, viale Regione Siciliana sotto sequestro

Dopo il decesso di Samuele Fuschi interviene la Protezione civile

PALERMO – La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sull’incidente mortale in viale Regione Siciliana.

È stato il disposto il sequestro del tratto dove ha perso la vita Samuele Fuschi, finito dentro una voragine che si è aperta sull’asfalto.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale, ma il procuratore aggiunto Ennio petrigni e il sostituto Ludovica D’Alessio hanno chiesto alla Protezione civile di effettuare dei rilievi. L’obiettivo è duplice: valutare cosa sia accaduto ed eventualmente evitare che accada ancora.

L’ipotesi a cui si lavora è che si sia prima formato un avvallamento e poi il cedimento, tecnicamente definito scavernamento.

Una volta terminate le verifiche si potrà capire se l’eventuale mancata manutenzione sia stata la causa dell’incidente in una città dove le condizioni delle strade sono pessime. Se così fosse ci sarebbero delle responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

Cosa ha provocato il cedimento, il passaggio dello scooter Sh su cui viaggiava la vittima o un altro mezzo, magari pesante, in un’arteria particolarmente trafficata visto che è la porta di accesso all’autostrada.

Fuschi potrebbe non avere fatto in tempo ad accorgersi della voragine, provocata da un mezzo che lo ha preceduto, non riuscendo ad evitarla.

I vigili urbani stanno cercando di capire se ci siano delle telecamere ad inquadrare il punto esatto dell’incidente, avvenuto subito dopo il ponte di Bonagia.

l pm hanno disposto il sequestro della salma affinché vengano eseguite alcuni esami per accertare le lesioni risultate, poi mortali, provocate dall’impatto. Il corpo della vittima è stato sbalzato per alcuni metri.

Il motorino non poteva circolare, era sotto sequestro e senza assicurazione. Non è ancora chiaro se Fuschi indossasse o meno il casco, visto che è stato ritrovato sul luogo dell’incidente. Si è sganciato a causa dell’impatto, non era allacciato oppure non lo indossava?

Il sequestro e il contestuale restringimento della carreggiata provocherà inevitabili disagi alla circolazione.