Palermo, incidente e traffico in tilt tra via Roma e via Napoli

Sul posto la polizia municipale, caos in tutta la zona

PALERMO – Un incidente si è verificato questa mattina in via Roma, all’altezza dell’incrocio con via Napoli. Per cause ancora da accertare si sono scontrate due auto. Sul posto c’è la polizia municipale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e per ripristinare al più presto la normale circolazione delle auto.

il luogo dell’incidente in via Roma

L’incidente si è verificato poco dopo le 8.30 del mattino, un momento in cui la via Roma è particolarmente trafficata da auto e bus. Il traffico nella zona è andato in tilt causando noteboli disagi a chi doveva raggiungere il proprio luogo di lavoro. La polizia municipale è al lavoro per ripristinare in mattinata la normale circolazione viaria.