Paura alla Favorita: scontro frontale con due feriti, traffico in tilt

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale

PALERMO – Incidente stradale alla Favorita nella tarda mattinata di oggi, 9 giugno. Due auto si sono scontrate frontalmente in viale Margherita di Savoia, quasi all’incrocio con viale Venere. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti: entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in gravi condizioni.

Rallentamenti alla circolazione

L’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico, nel giro di pochi minuti si sono infatti formate lunghe code sia in direzione Palermo che verso Mondello. La polizia municipale ha momentaneamente chiuso l’area per effettuare i rilievi, la circolazione è andata in tilt. E’ tornata regolare poco dopo mezzogiorno, quando le due auto sono state rimosse dal centro della carreggiata.

Scooter contro auto parcheggiata

Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente. Un altro si è verificato nella notte in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. In questo caso un giovane in sella ad uno scooter ha perso il controllo ed è finito contro un suv parcheggiato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Turista ferita

In via Piersanti Mattarella è invece rimasta ferita una ragazza di 22 anni, una turista francese. Stava percorrendo un tratto in discesa quando ha perso il controllo del mezzo preso a noleggio ed è finita contro un albero. Ha riportato ferite gravissime ed è stata ricoverata a Villa Sofia con prognosi riservata.