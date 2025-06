Con il monopattino contro un albero: grave una turista francese

L'incidente in via Piersanti Mattarella

PALERMO – Una passeggiata in monopattino si è conclusa in modo drammatico per una giovane turista francese a Palermo. Si tratta di una ragazza di 22 anni che aveva poco prima noleggiato il mezzo per fare un giro in centro.

L’incidente si è verificato poco prima del ponte di Villa Trabia, sul tratto in discesa della pista ciclabile inaugurata lo scorso anno. Per cause ancora da accertare, la giovane ha perso il controllo e sarebbe finita contro un albero che costeggia la pista.

I soccorsi

L’impatto si è rivelato violentissimo e la 22enne ha riportando gravi lesioni. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni passanti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. E’ stata ricoverata al Trauma center ed è in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattessa la dinamica. Le indagini sono in corso.

Scia di incidenti in monopattino

Si tratta dell’ennesimo grave incidente in monopattino a Palermo. Alcuni mesi fa sono rimaste ferite due ragazze di 16 anni in via Leonardo da Vinci. Stavano percorrendo il tratto di strada all’altezza di via Casalini quando sono finite violentemente sull’asfalto.

A provocare la caduta è stato un automobilista che ha improvvisamente aperto lo sportello. Una volta finite per terra, le due ragazzine sono state investite da un’altra auto. Alla Zisa un altro caso: un uomo di 41 anni ha perso il controllo del mezzo dopo essere finito su una buca. Anche lui è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato all’Ingrassi con prognosi riservata.