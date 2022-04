Tutto l'asse viario è bloccato

ALL'INCROCIO DI VIA PAULSEN

Un incidente fra un motore e una Fiat 500 XL sta provocando lunghe code su Corso Calatafimi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per le medicazioni alla donna che è stata travolta dall’auto ma che, da una prima diagnosi, sembra non essere in gravi condizioni.

L’incidente è accaduto all’incrocio tra corso Calatafimi e via Federico Paulsen. Il traffico è in tilt su tutto l’asse viario.