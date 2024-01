Palermo, incidente in piazza Indipendenza: traffico in tilt

Non ci sono feriti

PALERMO – Incidente in piazza Indipendenza, a Palermo. Un’auto e una moto si sono scontrate, durante le prime ore del pomeriggio, all’inizio di corso Calatafimi, subito dopo la fine di corso Alberto Amedeo.

Lo scooter, proveniente dai Giardini reali, stava sorpassando e ha impattato l’automobile che, invece, stava effettuando un’inversione di corsia. La moto è finita per terra ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

L’incidente, però, ha mandato in tilt in traffico. I due mezzi sono rimasti in mezzo alle corsie e dunque il passaggio è stato fortemente limitato. Tutto questo, tra l’altro, in una delle zone più ‘intasate’ di Palermo.