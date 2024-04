Per fortuna non si registrano feriti gravi

PALERMO – Incidente nella tarda serata di domenica in piazza Leoni a Palermo. Un’auto nera all’uscita del Parco della Favorita, per cause ancora da accertare, è finita sullo spartitraffico che separa le carreggiate e su cui sono installati gli impianti semaforici.

