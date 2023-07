Palermo, incidente in via Imperatore Federico: auto ribaltata, un ferito

Un uomo trasportato all'ospedale Villa Sofia

PALERMO – Incidente con un ferito in via Imperatore Federico, a Palermo. Per cause ancora da accertare, ieri sera due auto si sono scontrate frontalmente causando il ribaltamento di una delle due che ha finito la sua corsa contro alcune vetture parcheggiate.

L’impatto si è verificato all’altezza della concessionaria Fiat. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale. Ad avere la peggio il conducente dell’auto che si è ribaltata. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofie. Nessuna ferita, per fortuna, per i passeggeri dell’altra autovettura coinvolta.

Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente prima di ripristinare il normale traffico veicolare.