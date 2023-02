Palermo, incidente in via Pecoraino: 18enne in coma farmacologico

Diverse auto coinvolte nello scontro

Un giovane di 18 anni si trova ricoverato in coma farmacologico al Trauma Center di Villa Sofia dopo un incidente nel quale è rimasto coinvolto la scorsa notte in via Filippo Pecoraino a Palermo. Nell’incidente sono state coinvolte diverse auto. I rilievi sono stati eseguiti della polizia municipale.