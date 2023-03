Palermo, incidente sul sovrappasso di viale Regione: traffico in tilt

Si registrano lunghe code, sino a Falsomiele, nella carreggiata in direzione Catania

Traffico paralizzato a Palermo per un incidente nella zona sudest, dove un automobilista ha perso il controllo mentre attraversava il sovrappasso di viale Regione Siciliana, all’altezza di corso Calatafimi, rimanendo bloccato sui binari del tram.

Gli effetti del blocco stradale in un’area cruciale di Palermo ha mandato in tilt il traffico in mezza città.

L’incidente ha coinvolto una Toyota Yaris, proveniente da via Pollaci, finita contro il marciapiede mentre percorreva il tratto riservato a tram e auto.

Si registrano lunghe code, sino a Falsomiele, nella carreggiata in direzione Catania della circonvallazione. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e gestire la viabilità.