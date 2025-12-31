Palermo, incidente sulla Statale 113: sei feriti, uno è in gravi condizioni

Nell'impatto coinvolte due auto e una microcar

PALERMO – Incidente nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, lungo la strada statale 113. Nel tratto che da Acqua dei Corsari conduce fino a Ficarazzi si sono scontrate una Fiat 500 L, una Seat Marbella e una microcar. Sei le persone ferite, tutte trasferite in ospedale, tra cui un minorenne.

Dinamica dell’incidente da accertare

L’impatto (foto Ficarazzi Blog), per cause ancora da accertare, è avvenuto vicino ad un ristorante. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 e la polizia municipale di Palermo. I rilievi sono affidati all’infortunistica stradale della polizia municipale.

I feriti

I feriti sono il guidatore della Marbella, di 35 anni, un passeggero della stessa auto, il diciassettenne al volante della minicar, il conducente della Fiat 500 L, di 47 anni, che si trova in prognosi riservata al Policlinico, il fratello di 41 anni e la sorella di 43.