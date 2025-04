Investita sulle strisce in via Isidoro Carini: grave una donna

E' in prognosi riservata a Villa Sofia

PALERMO – Stava attraversando sulle strisce pedonali in via Isidoro Carini quando è stata travolta da un’auto ed è finita violentemente sull’asfalto. Un altro incidente stradale, avvenuto in questo caso in pieno centro città, ha provocato un ferito grave.

Si tratta di L.F, pensionata di 77 anni, che è stata ricoverata all’ospedale di Villa Sofia ed è in prognosi riservata. A travolgere l’anziana all’incrocio con via Ricasoli, R.C, una donna di 48 anni che era al volante di una Renault Twingo.

La dinamica

In base a quanto è stato ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica che sul posto hanno effettuato i rilievi, l’automobilista arrivava da via Libertà, ma avrebbe svoltato a sinistra senza darle la precedenza. L’impatto è stato violentissimo ed è subito stato lanciato l’allarme. Soltanto due giorni fa, un’altra vittima della strada a Palermo.

L’incidente mortale in via La Loggia

Maria Antonietta La Mantia 67enne palermitana, è stata travolta da un uomo che era alla guida di un autocarro Renault. La donna stava attraversando all’altezza di via Boldrini quando è avvenuto il terribile impatto. Trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo per le conseguenze delle gravissime ferite riportate.