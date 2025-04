Trasportata al Civico, è deceduta poco dopo

PALERMO – Tragico incidente stradale in via Gaetano La Loggia a Palermo. Una donna è stata investita e uccisa da un autocarro. La vittima è L.M.A, 67enne palermitana: è stata travolta dal mezzo pesante mentre attraversava all’altezza di via Boldrini.

I soccorsi

Alla guida si trovava C.N, un uomo di 52 anni della provincia di Palermo, che è rimasto illeso. L’impatto è stato violentissimo per la donna, che è finita per terra e ha battuto la testa. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata con codice rosso all’ospedale Civico.

Le indagini

Le lesioni provocate dall’incidente si sono però rivelate gravissime e le condizioni della donna sono poco dopo precipitate. Ai medici non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

Il pedone ucciso in piazza Tommaso Natale

L’ennesimo che a Palermo provoca la morte di un pedone. A metà marzo due uomini hanno infatti eprso la vita dopo essere stati investiti. Giuseppe Sutera, 85 anni, è stato travolto da un automobilista poi risultato senza patente, né assicurazione. Si trovava in piazza Tommaso Natale, quando è avvenuta la tragedia.

L’incidente in via Lincoln

Un altro anziano, Francesco Lo Nigro, era stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto in via Lincoln. L’82enne è morto dopo undici giorni di agonia. A investirlo era stato un automobilista alla guida di una Fiat Panda.