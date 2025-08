Palermo, incidente in via Pitrè: deceduto un 20enne, grave un 17enne

A pochi passi dall'aeroporto di Boccadifalco si sono scontrati un'auto e una moto

PALERMO – Incidente mortale nella serata di ieri, sabato 2 agosto, Palermo. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, un 17enne è in gravi condizioni.

Nell’incidente, avvenuto in via Pitrè, all’incrocio con via Villa Cardillo, a pochi passi dall’aeroporto di Boccadifalco, sono state coinvolte una moto, Yamaha, e un’auto, una Lancia Ypslon.

La moto era condotta da un 20enne che, nell’impatto, è stato sbalzato per terra riportando ferite che si sono rivelate fatali ed è deceduto poco dopo all’Ospedale Civico di Palermo. Con lui un amico di 17 anni rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale, per lui la prognosi resta riservata. Diversi traumi ha riportato anche chi era alla guida della Lancia Ypslon.

Sul posto sono arrivati gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica, oltre i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’incidente a pochi metri e il decesso del piccolo Thomas

Non molto distante da questa ennesima tragedia, nel mese di aprile, aveva perso la vita il piccolo Thomas. Il bimbo era alla guida di una mini moto, insieme a lui c’era il padre che gli stava insegnando a guidarla, improvvisamente ha accelerato, la moto è sfuggita dal controllo del padre e si è schiantata contro un muro.